BMW- Lenker verursacht Unfall - und rast davon

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, war am vergangenen Freitag ein 46- Jähriger zusammen mit zwei Mitfahrern im Alter von 33 und 41 Jahren mit einem Kombi des Bundesheeres auf der S6 in Richtung Wien unterwegs. Im Gemeindegebiet von Wartmannstetten wollte der Lenker den Pkw einer vor ihm fahrenden 55- Jährigen überholen. Laut eigenen Angaben habe er sich zuvor durch einen Blick in den Spiegel versichert, dass er freie Fahrt für den Überholvorgang habe, so die Polizei in einer Aussendung.

Raser drängt sich zwischen Auto und Mittelleitschiene

Kurz nachdem der 46- Jährige auf den zweiten Fahrstreifen gewechselt war, raste der BMW mit hoher Geschwindigkeit von hinten heran, betätigte mehrmals die Lichthupe und drängte sich anschließend zwischen den Bundesheerwagen und die Mittelleitschiene, sodass sich alle drei Fahrzeuge nebeneinander befanden.

Der 46- Jährige stieg daraufhin auf die Bremse, der Wagen geriet jedoch ins Schleudern und touchierte das Auto der 55- Jährigen. Das Auto des Bundesheeres prallte dann gegen die Mittelbetonleitwand und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Sowohl der Lenker als auch seine beiden Mitfahrer wurden teils schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 55- Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und suchte selbstständig einen Arzt auf.

Unbekannter rast nach Unfall davon

Der Lenker des grauen BMW, vermutlich ein Modell der Dreier- Serie, raste nach dem Unfall einfach weiter.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung unter der Telefonnummer 059/133- 3362 um Hinweise, die zur Ausforschung des BMW- Lenkers führen könnten.