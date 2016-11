Bluttat in Tirol: Leiche lag neben Bushaltestelle

Der Leichenfund beschäftigt die Ermittler des Landeskriminalamtes seit den frühen Morgenstunden. Der tote Mann sei gegen 8 Uhr von einem Pkw- Lenker am Parkplatz neben der Eibergstraße (B173) zwischen Schwoich und Söll bei der Bushaltestelle "Steinerne Stiege" entdeckt worden, teilte Kripo- Leiter Walter Pupp mit: "Er lag im Gelände neben der Haltestelle." Zufällig anwesende Mitarbeiter der Straßenmeisterei alarmierten Polizei und Rettung.

Die Spurensicherung am Fundort der Leiche Foto: APA/ZOOM.TIROL

Obduktion angeordnet

Die Ermittler der Tatortgruppe nahmen ihre Arbeit an Ort und Stelle auf. "Offenbar hat jemand versucht, den unbekannten Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren in die Eibergklamm zu werfen", so Pupp. Allerdings hätten Bäume den Absturz verhindert. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Unbekannte in der Nacht auf Montag dort abgelegt worden sein. Eine Obduktion der Leiche soll weitere Erkenntnisse liefern.

Die Polizei ersucht zudem etwaige Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.