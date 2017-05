Blitztermin für Presse: Tritt die Queen heute ab?

Es wurden Mitarbeiter des Königshauses aus ganz Großbritannien zu dem Treffen berufen. Beobachter sprachen gegenüber der "DailyMail" von einem "ungewöhnlichen Vorgang". Auch engste Mitarbeiter sollen bisher nicht informiert worden sein, worum es bei dem Treffen geht.

"Königin und Prinz Philipp sind nicht tot"

In den sozialen Medien gab es auch Spekulationen, der 96- jährige Prinz Philipp könnte tot sein. "Sie können davon ausgehen, dass die Königin und Prinz Philipp nicht tot sind", sagte ein Sprecher des Palastes der neuseeländischen Nachrichtensendung "1News". Prinz Philipp wurde zuletzt am Mittwoch bei der Eröffnung einer neuen Tribüne in einem Cricket- Stadion gesichtet, in augenscheinlich guter Verfassung.

Sprecher beruhigt: "Kein Anlass zur Sorge"

Der Nachrichtenagentur AP sagte ein Sprecher des Königshauses, es gebe wegen des Meetings "keinen Anlass zur Sorge." Die 91- jährige Queen kehrte am Mittwoch nach einem Urlaub im Schloss Windsor nach London zurück. Im Anschluss traf sie sich mit Premierministerin Theresa May wegen der Auflösung des britischen Parlaments im Zuge der geplanten Neuwahlen.

Queen Elisabeth II. mit ihrem Ehemann, Prince Philip, Duke of Edinburgh Foto: AFP

