Blinder Osttiroler will Mount Everest bezwingen

Sechs der "Seven Summits", der höchsten Berge aller Kontinente, hat Andy Holzer aus Lienz in Osttirol bereits bestiegen. Nur der allerhöchste fehlt noch in der Sammlung des blinden Bergsteigers: der Mount Everest im Himalaya, an dem sich der 50- jährige Alpinist in diesem Frühjahr zum dritten Mal versuchen will. Als erster blinder Bergsteiger der Geschichte will er über die tibetische Nordseite den höchsten Berg der Welt bezwingen.