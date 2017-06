Blinder Bergsteiger als Opfer von Intrigen

Die Seven Summits sind die höchsten Gipfel der sieben gedachten Kontinente. Dazu gehört neben dem 8848 Meter hohen Mount Everest auch der 6194 Meter hohe Denali, früher Mount McKinley genannt, in Nordamerika. Die Besteigung des Everest ist bestens dokumentiert: Nach zwei erfolglosen Versuchen wegen einer Lawinenkatastrophe und eines Erdbebens stand Holzer mit seinen Begleitern am 21. Mai um 7.10 Uhr bei Windstille und minus 26 Grad auf dem höchsten Punkt der Erde - am 49. Tag der Expedition.

Anonymer "Tippgeber"

Eine Leistung, die nahezu unglaublich ist - und nun einen Mann, "der anonym bleiben will", auf den Plan gerufen hat. Er behauptet, dass Holzer im Jahr 2008 den damals noch Mount McKinley genannten Berg in Alaska nicht bestiegen habe. Vielmehr soll er 74 Höhenmeter unterhalb des höchsten Punktes auf einem Vorgipfel umgedreht haben.

Holzer: "Lasse mir keinen Betrug vorwerfen"

Die "Krone" erreichte Holzer am Freitag in Venedig, wo er einen Vortrag hielt: "Absoluter Blödsinn. Ich kenne dieses Mail, ich lasse mir keinen Betrug vorwerfen. Ich besitze sogar ein Zertifikat, das mir einwandfrei die Besteigung des Mount McKinley bescheinigt. Das ist eine Intrige, jemand versucht bösartig, mein Image anzukratzen."

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Gipfelfoto vom K2 gefälscht

Als "Skyrunner" mit schnellen Gipfelbesteigungen wurde der Steirer Christian Stangl bekannt. Im September 2010 behauptete er, den 8611 Meter hohen K2 bestiegen zu haben. Das "Gipfelfoto" entlarvte ihn als Lügner. Er wollte nicht betrügen, er habe sich "aus Stress und Angst zu versagen den Gipfelsieg eingebildet", erklärte er später.

Christian Stangl Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Günther Krauthackl, Kronen Zeitung