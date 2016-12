"Bleistift- Affäre" überschattet Italien- Referendum

Nicht ganz reibungslos ist am Sonntag das Referendum über die Verfassungsreform in Italien verlaufen. Sorgen in beiden Lagern um Wahlbetrug und Ärger über radierbare Bleistiften in den Wahllokalen sorgten für aufgeheizte Debatten. 47 Millionen Italiener waren zum Referendum am Sonntag ausgerufen, um über eine umfassende Verfassungsreform zu entscheiden.