Blankes Entsetzen über "Heil Trump!" von US- Nazis

Spencer und das Institut gehören der als "Alt- Right" bekannten Bewegung an, die den gewählten US- Präsidenten Donald Trump unterstützt und im Wahlkampf über zahlreiche Webseiten mit teils erfundenen Berichten Stimmung für Trump machte. Spencer gilt als Erfinder des Begriffes "Alt- Right", der für Alternative Rechte steht. Die Bewegung wird von Bürgerrechtlern mit weißen Nationalisten wie dem Ku- Klux- Klan in Verbindung gebracht und auch mit den rechtsextremen Identitären in Europa verglichen.

"Amerika gehört den Weißen"

Auf der Konferenz am Samstag, die im prestigeträchtigen Ronald- Reagan- Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Weißen Haus stattfand, sagte Spencer, Amerika gehöre den Weißen. Andere Ethnien trügen nichts zu den USA bei. "Wir profitieren überhaupt nicht von ihrer Anwesenheit. Sie brauchen uns, und nicht andersrum", sagte der Nationalist in dem vom Magazin veröffentlichten Video mit Auszügen aus seiner Rede. "The Atlantic" schrieb, seine Rede habe "vor Antisemitismus getrieft". In der Menge seien zahlreiche Hitlergrüße aus dem Publikum zu sehen gewesen.

Der Chef des rechtsextremen National Policy Institute, Richard Spencer Foto: liveleak.com

Twitter sperrt Konten von rassistischen Trump- Fans

Das Holocaust- Museum in Washington zeigte sich in einer Presseerklärung über die Konferenz "zutiefst besorgt". Der Holocaust, die Vernichtung der europäischen Juden, habe nicht mit Töten begonnen, so das Museum, sondern mit Worten. "Wir rufen alle amerikanischen Bürger, unsere religiösen und zivilen Anführer und die Führung aller Teile der Regierung dazu auf, rassistischem Denken und spalterischer Hetze entgegenzutreten." Zuletzt sperrte der Kurznachrichtendienst Twitter die Konten von einigen rassistischen Trump- Anhängern, darunter das von Spencer.