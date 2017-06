Blake siegt in Abwesenheit von Superstar Bolt

Blake lief bei Rückenwind von 0,9 m/s in 9,90 Sekunden vor Julian Forte (10,04) und Senoj- Jay Givans (10,05) zum Sieg. Damit realisierte der Weltmeister von Daegu 2011 über diese Distanz seine beste Zeit seit fünf Jahren. Es ist die weltweit zweitbeste Zeit des Jahres hinter Christian Coleman (USA), der Anfang Juni in Eugene 9,82 lief. Asafa Powell schied im Semifinale aus.

Bei den Frauen dominierte Doppel- Olympiasiegerin Elaine Thompson den Sprint über 100 m. Die 24- Jährige siegte in Abwesenheit von WM- Titelverteidigerin Shelly- Ann Fraser- Pryce in der Jahresweltbestzeit von 10,71 Sekunden. Damit war Thompson genau gleich schnell wie bei ihrem Olympiasieg im vergangenen Sommer in Rio de Janeiro.

Bei den US- Trials in Sacramento wusste Gatlin zu überzeugen. Der 35- jährige Olympiasieger von Athen 2004 verwies über 100 m den aufstrebenden Coleman in die Schranken, für den es die erste Saisonniederlage war. Gatlin siegte bei Gegenwind von 0,7 m/s in 9,95 Sekunden und war drei Hundertstelsekunden schneller als sein 14 Jahre jüngerer Kontrahent. Dritter wurde Christopher Belcher (10,06). Damit steht Gatlin einem letzten großen Duell mit Bolt in London nichts mehr im Weg. Tyson Gay verpasste indes die Quali, er stolperte beim Start und schied nach dem Vorlauf aus.

Im Rennen über 100 m der Frauen setzte sich Tori Bowie in 10,94 Sekunden vor den jungen Deajah Steven (11,08) und Ariana Washington (11,10) durch. Über 100 m Hürden gab es durch Kendra Harrison in 12,54 Sekunden eine Jahresweltbestzeit. Und das bei Gegenwind von 1,4 m/s.