Black Wings übernehmen Tabellenführung

Die Black Wings Linz haben am Dienstag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) die Tabellenführung übernommen. Die Oberösterreicher setzten sich nach der Länderspielpause in einem vorgezogenen Spiel der 19. Runde auswärts gegen die Graz 99ers knapp 2:1 (0:0,1:1,1:0) durch und feierten damit bereits den fünften Sieg in Folge. Matchwinner waren Dan DaSilva (38./PP) und Rick Schofield (48.).