Björgen gewann Falun- Massenstart ++ Stadlober 13.

Marit Björgen gewann am Sonntag in Falun den 15- km- Klassikmassenstart vor Ingvild Flugstad Östberg (+ 0,5) und der Weltcupführenden Heidi Weng (+8,1). Österreichs Aushängeschild Teresa Stadlober kam am WM- Schauplatz von 2015 auf Rang 13 (+ 1:46,00 Min.).

Bei den Herren gab es über 30 Kilometer einen norwegischen Doppelsieg von Emil Iversen vor Martin Johnsrud Sundby. Dritter wurde der Schwede Calle Halfvarsson. Die ÖSV- Läufer Luis Stadlober (47.) und Max Hauke (52.) landeten weit außerhalb der Podestplätze.