Bittere Auftaktpleite für Thiem gegen Zverev

Schade! Dominic Thiem ist wie im Vorjahr in der ersten Runde des ATP- 500- Turniers in Peking ausgeschieden. 2015 noch ungesetzt, scheiterte der 23- Jährige am Dienstag als Nummer vier an Alexander Zverev mit 6:4, 1:6, 3:6 - die erste Niederlage im vierten Duell mit dem Deutschen.