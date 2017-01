Bitter! Tournee- Aus für deutschen Weltmeister

Severin Freund hat die 65. Vierschanzentournee wegen eines grippalen Infekts vorzeitig beendet. Der deutsche Skisprung- Weltmeister trat bereits am Dienstagabend die Heimreise an. Freund wäre im dritten Tournee- Bewerb am (heutigen) Mittwoch in Innsbruck im ersten Durchgang Gegner des Österreichers Michael Hayböck im K.o.- Duell gewesen.