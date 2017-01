Bitter! Thomas Vanek bei Detroit- Pleite verletzt

Bitterer Nachmittag für Österreichs Eishockey- Star Thomas Vanek. Der 33- jährige Stürmer der Detroit Red Wings schied am Sonntag in der NHL im Österreicher- Duell mit Michael Grabner nach dem ersten Drittel verletzt aus. Die New York Rangers gewannen die Partie durch ein Tor von J.T. Miller in der 2. Minute der Verlängerung mit 1:0.