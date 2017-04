Bitter! Thiem ballert sich selbst aus dem Turnier

"Die Chance war da, aber sein Spiel liegt mir gar nicht. Er spielt es echt gut, sehr nah an der Linie und lässt mich laufen. Er hat verdient gewonnen", lautete der Kommentar von Thiem zum Match. "Ich hätte aggressiver spielen müssen. Sobald ich mich von ihm zu weit zurückdrängen lasse, ist er sofort am Drücker. Das hat er am Ende des dritten Satzes sehr gut gemacht."

Sein nächstes Turnier bestreitet Thiem bereits in der nächsten Woche in Barcelona. "Da werde ich es dann hoffentlich besser machen. Ich muss ein bisschen näher an die Linie", weiß der 23- jährige Niederösterreicher, worauf er in den kommenden Tagen im Training den Fokus legen muss. Vor den French Open in Paris, wo Thiem im Vorjahr das Halbfinale erreicht hat, spielt Österreichs Tennis- Star außerdem noch in Madrid und Rom.

Vor Thiem war bereits der Weltranglisten- Erste Andy Murray überraschend gescheitert, der Schotte musste sich dem Spanier Albert Ramos- Vinolas (ATP- 24.) mit 6:2, 2:6, 5:7 geschlagen geben. Und auch Stan Wawrinka ist schon draußen, der Schweizer verlor gegen Pablo Cuevas aus Uruguay mit 4:6, 4:6.

Hier der Liveticker zum Nachlesen!

16.31 Uhr: Aus und vorbei! Thiem ist draußen - bezeichnenderweise nach einem weiteren unforced error!

Goffin beginnt sein Spiel mit einem starken Winner 15:0. 15.53 Uhr: Es geht also in den entscheidenden dritten Satz. Dabei wird es für Thiem vor allem um eines gehen: seine unerzwungenen Fehler zu reduzieren. Derer hat er laut Statistik im bisherigen Matchverlauf schon 16 begangen. Noch ist Pause. In Kürze beginnt die Entscheidung. Goffin beginnt Satz Nummer drei mit Service.

Break! Thiem nimmt Goffin den Aufschlag ab und geht mit 4:2 in Führung. Jetzt schlägt er zum 5:2 und damit zur Vorentscheidung im ersten Satz? auf. 14.43 Uhr: Wir steigen ein beim Stand von 3:2 für Thiem im ersten Satz. Goffin schlägt auf, noch alles im Lot.