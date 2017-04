Bitter! Thiem ballert sich selbst aus dem Turnier

47 unerzwungene Fehler - das war zu viel. Dominic Thiem ist am Donnerstag im Achtelfinale von Monte Carlo ausgeschieden. Und das lag großteils nicht an Gegner David Goffin, sondern vor allem an Thiem selbst. Eine regelrechte Orgie an Eigenfehlern bezahlte der Niederösterreicher mit dem Aus. In Satz eins lag er schon mit 5:2 in Front, musste diesen aber noch abgeben, am Ende hieß es 6:7, 6:4, 3:6. Hier der Liveticker zum Nachlesen.