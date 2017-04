Bitter! Österreich verliert gegen Weißrussland

Österreichs Davis- Cup- Team wird auch 2018 nicht in der Weltgruppe spielen. Gerald Melzer verlor das erste Sonntag- Einzel beim Länderkampf in Minsk gegen die weißrussische Nummer eins Ilja Iwaschka nach 2:40 Stunden mit 6:7(3), 6:3, 3:6, 1:6, womit die ÖTV- Equipe gesamt mit 1:3 entscheidend in Rückstand geriet. Auf das Schluss- Einzel wurde verzichtet.