Bis zu 200 Tote bei Kircheneinsturz in Nigeria

Beim Einsturz einer Kirche im Süden Nigerias sind zahlreiche Gottesdienstbesucher getötet worden. Die genaue Zahl der Opfer in der Stadt Uyo war Sonntag früh unklar, in mehreren Medienberichten war von mindestens 60 Toten die Rede. Die Zeitung "Punch" berichtete unter Berufung auf den Chef der örtlichen Universitätsklinik, Etete Peters, mehr als 200 Leichen seien in das Krankenhaus gebracht worden.