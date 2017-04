Bin- Laden- Jäger trainieren Sturz von Kim Jong Un

Der Flugzeugträger USS Carl Vinson ist bereits am Wochenende im Hafen von Busan eingelaufen und dient den US- Einheiten als mobile Kommandozentrale. Wie das Pentagon bestätigt, steckt aber mehr dahinter: Der Flugzeugträger soll auch die US- Präsenz im Pazifik verstärken, da sich Nordkorea zu erneuten Nuklear- und Raketentests anschickt.

Der Flugzeugträger USS Carl Vinson Foto: AP

Eine F18 startet vom Deck der USS Carl Vinson Foto: AP

Jetzt wurde ebenfalls vom Verteidigungsministerium bestätigt, dass jenes Seal- Team, das Al- Kaida- Chef Osama Bin Laden in Pakistan tötete, an der Militärübung teilnehmen wird. Die Seals trainieren ein spezielles Szenario und zwar "das Regime von Kim Jong Un handlungsunfähig zu machen", sollte ein Konflikt ausbrechen, berichtet die "Daily Mail" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Ein sehr konkreter Übungseinsatz für das Eliteteam, das 2011 durch den erfolgreichen Geheimeinsatz in Pakistan in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.

Die führenden Kommandanten der umstrittenen Einheit "Seal Team 6" Foto: Screenshot/US Navy

US-Marines in Südkorea Foto: AP

Einheiten der US-Marines in Südkorea Foto: AP

Neben demTeam sind auch zahlreiche Einheiten der Marines, derLuftwaffe und derArmee vor Ort.Präsident Donald Trump hatte bei seinem Besuch in China betont, das Problem in Nordkorea "notfalls im Alleingang" zu lösen, wenn Peking nicht helfe. Daraufhin verlegte das chinesische Oberkommando 150.000 Soldaten an die Grenze zu Nordkorea. Zudem warnten die Chinesen Trump vor einer Intervention: "Militäraktionen gegen Nordkorea zu unternehmen, ist sehr viel riskanter als einen Raketenangriff gegen Syrien zu starten."

Seit einem ersten Atomwaffentest 2006 hat Nordkorea bereits vier weitere Tests vorgenommen, zwei davon im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die kommunistische Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. Mit seinen Atomwaffen- und Raketentests verstößt Nordkorea gegen mehrere Resolutionen des UN- Sicherheitsrats.