Bim- Entführer: "Ich habe nicht nachgedacht"

Nach anfänglichem Leugnen hat jener Mann, der am Samstag in Wien eine Bim der Linie 60 entführt hat, die Tat gestanden. Wie berichtet, hatte der 36- jährige Ex- Mitarbeiter der Wiener Linien - er hatte bereits vor mehreren Jahren das Unternehmen verlassen - die Toilettenpause des Straßenbahnfahrers genutzt, und war mit der Garnitur davongedüst. Ein wirkliches Motiv für die Tat konnte der Verdächtige nicht nennen. Er gab vielmehr an, "nicht nachgedacht zu haben", heißt es seitens der Polizei.