Billigflieger Easyjet startet jetzt in Wien durch

Die britische Billigairline Easyjet bereitet sich auf den Brexit vor und hat in Österreich eine EU- Lizenz beantragt. Mit einer österreichischen Lizenz kann Easyjet auch nach einem Austritt Großbritanniens aus der EU Flüge in ganz Europa und auch innerhalb der EU- 27 Mitgliedsstaaten anbieten. Die Fluglinie will künftig 4000 Mitarbeiter und 100 Flieger von der Donaumetropole aus steuern, teilte Easyjet am Freitag mit. Wie viele Mitarbeiter allerdings künftig tatsächlich in Wien sitzen, ließ die Airline noch offen. Bundeskanzler Christian Kern zeigte sich erfreut: "Das ist eine großartige Nachricht für den Standort Österreich."