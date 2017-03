Billiard: Österreichs Trio holt EM- Team- Gold

Das österreichische Herren- Team hat sich bei der Pool- Billard- EM in Albufeira (Portugal) den Sieg im Mannschaftsbewerb gesichert. Albin Ouschan, Mario He und Maximilian Lechner setzten sich am Montagabend im Endspiel gegen Finnland mit 2:1 durch. Den entscheidenden Punkt zum zweiten Titelgewinn nach 2014 eroberte der Vorarlberger He im 8er- Ball mit 8:7 gegen Europameister Jani Uski.