Bill Gates: "Migration nach Europa wird zunehmen"

"Einerseits möchten Sie Flüchtlinge aufnehmen, sich großzügig zeigen. Doch je großzügiger Sie sind, umso mehr spricht sich das herum - was wiederum noch mehr Menschen motiviert, Afrika zu verlassen", sagte Gates (61) der "Welt am Sonntag". "Deutschland kann unmöglich diese gewaltige Masse an Menschen aufnehmen, die sich dann auf den Weg machen würde."

Dies bedeute unglücklicherweise, so Gates weiter, "dass Sie es Menschen aus Afrika erschweren müssen, die bisherigen Transitrouten nach Europa zu benutzen". Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit einer von der Bundesregierung gestarteten G20- Afrika- Initiative künftig mehr private Investoren einbeziehen, in der Hoffnung, auf diese Weise Flüchtlingsursachen auf dem afrikanischen Kontinent zu bekämpfen.

Foto: AFP

Gates lobt Deutschland für Entwicklungshilfe

Bill Gates unterstützt mit der nach ihm und seiner Frau benannten Bill and Melinda Gates Foundation seit Jahren Projekte und Maßnahmen gegen extreme Armut und Krankheiten in Afrika und anderen Ländern. Besonders der Zugang zu sauberem Wasser und nachhaltiger Energie werden gefördert.

Gates betonte, dass Deutschland zuletzt sein Versprechen, 0,7 Prozent seines Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungshilfe aufzuwenden, erreicht habe - was "phänomenal" sei. "Ich hoffe, dass andere europäische Länder dem Beispiel Deutschlands folgen." Der IT- Visionär sprach darüber hinaus von einem Dilemma in der deutschen Haltung gegenüber Flüchtlingen.