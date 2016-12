Bikini- Model benutzt Schwester als Trainingsgerät

Dieser Anblick lässt Männerherzen höherschlagen! Katarina Konow, ein 24- jähriges Bikini- Model aus Schweden, setzt in einem Video ihren durchtrainierten Traumkörper so richtig in Szene. Da einfach nur zu posieren mittlerweile viel zu langweilig ist, benutzt sie spontan ihre eigene Schwester als Trainingsgerät und macht Kniebeugen.