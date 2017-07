Biker über Auto katapultiert - schwerst verletzt

Ein 27- jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Auffahrunfall mit einem Pkw über dessen Dach katapultiert und dabei schwerst verletzt worden. Wie die Wiener Berufsrettung am Montag mitteilte, wurde das Unfallopfer per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, da der Verdacht auf innere Verletzungen bestand.