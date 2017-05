Biker rastete aus: Schlug Pkw- Lenker ins Gesicht

Ein 56- jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag im Bezirk Kufstein in Tirol ausgerastet und hat einem Autofahrer mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Biker war bei einer Ampel plötzlich von seinem Fahrzeug gestiegen und auf den Autofahrer losgegangen. Während sich der Pkw- Lenker das Verhalten nicht erklären konnte, gab der 56- Jährige an, abgedrängt worden zu sein.