Biker rast mit 230 km/h auf steirischer A2

Bei einer Zivilstreife der Verkehrsabteilung am Sonntag sind die Beamten auf einen besonders schnellen Motorradfahrer aufmerksam geworden. Der 31- jährige in Wien lebende Pole war mit 230 km/h in der Steiermark auf der Südautobahn (A2) bei Bad Blumau in Richtung Wien unterwegs gewesen. Der Mann wurde angezeigt und die Kennzeichentafeln konfisziert.