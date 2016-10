Biker- Hasser vergrub auf beliebter Strecke Krallen

Mountainbiken rund um den Maria Saaler Berg bei Klagenfurt hat zurzeit einen bitteren Beigeschmack: In der vergangenen Woche stürzten dort zwei Radfahrer, weil sie über vergrabene Krallen gefahren waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eines steht jedoch fest: Wer auch immer die Falle mitten am Waldweg platzierte, nahm auch schwere Verletzungen von Bikern in Kauf.