Biathlon- WM 2017 in Hochfilzen offiziell eröffnet

Die Biathlon- WM in Hochfilzen hat offiziell begonnen! IBU- Präsident Anders Besseberg erklärte die Veranstaltung am Mittwochabend zum Abschluss eines mit Videos und Musik untermalten Festaktes für eröffnet. Bis 19. Februar stehen im Pillerseetal elf Medaillenentscheidungen am Programm. Die erste ist am Donnerstag die Mixed- Staffel.