Biathletin Hauser mit persönlicher Bestleistung

Dorin Habert triumphierte bei ihrem sechsten Weltcuperfolg ohne Schießfehler vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen (+ 11,4 Sek.), die eine Strafrunde drehen musste. Dritte wurde Weltcup- Titelverteidigerin Gabriela Koukalova (CZE/19,9). Vor Hauser lag mit einem Fehlschuss auch noch Einzelsiegerin Laura Dahlmeier (25,7) aus Deutschland. Die Kitzbühelerin ist in der Gesamtwertung nun sogar Dritte hinter Dahlmeier und Dorin Habert.

Hauser hatte ihr bisher bestes Sprintergebnis als Elfte im Vorjahr ebenfalls in Östersund geschafft. Am Sonntag hat sie dort in der Verfolgung mit ausgezeichneter Ausgangslage die Chance auf das nächste Spitzenergebnis. Mit Christina Rieder (34.) qualifizierte sich nur noch eine weitere Österreicherin für das Jagdrennen.