Bewohner: "Wir fühlen uns wie die Tiere im Zoo"

Nachdem die Bewohner der Häuser Jedleseer Straße 79- 95 wegen der unhaltbaren Zustände bereits vor Wochen Alarm geschlagen hatten, gelobten Wiener Wohnen und das Baumanagement Besserung. Doch die Pannenserie nimmt kein Ende. Jüngster Fall: Am Muttertag lief das Wasser bei einer Jungfamilie durch einen elektrischen Leitungskanal in die Küche.

"Fühlen uns wie die Tiere im Zoo"

Viele Bewohner stoßen sich an den zahlreichen Absperrgittern im Hof und empfinden einen Teil davon als unnötige Schikane: "Wir fühlen uns wie die Tiere im Zoo." FPÖ- Gemeinderat Michael Niegl fordert deswegen Wiener Wohnen auf, rasch einzuschreiten: "Geordnete Verhältnisse auf der Baustelle sind umgehend herzustellen."

Wiener Wohnen entgegnet, dass, sobald man von Schäden Kenntnis hat, diese rasch behoben werden. "Wir bemühen uns, die Belastung für die Mieter so gering wie möglich zu halten", so Sprecherin Renate Billeth. Am Mittwoch gibt es eine Info- Veranstaltung, bei der über alle Probleme gesprochen wird. Heiße Diskussionen sind vorprogrammiert.

