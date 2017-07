Bewaffneter Mann löst Panik in Schule aus

Schüler der Esslinger Friedrich- Ebert- Schule hatten am Montag in der Früh von einen Mann mit dunklem Teint, einem Dreitagesbart und einer Brille berichtet, der in die Schule gekommen war und in dessen Hosenbund angeblich eine Waffe steckte.

Nach kurzem Aufenthalt in der Schule verließ der Verdächtige das Gebäude demnach wieder. Die Polizei rückte mit zahlreichen Beamten zum Einsatzort aus und durchsuchte die Schule.

Foto: AP

Schulen und Kindergärten verbarrikadiert

Die Schüler blieben zunächst in ihren Klassenräumen. Nach Polizeiangaben hatten sich auch Schulen und Kindergärten in der Nähe der Friedrich- Ebert- Schule nach Bekanntwerden der mutmaßlichen Bedrohungslage vorsorglich verbarrikadiert.

Foto: AP

Die Ermittler wiesen am späten Vormittag ausdrücklich darauf hin, dass es bei dem gesamten Einsatz keine Verletzten gegeben habe. Zugleich appellierte die Polizei an die Eltern, bis auf weiteres den Schulen fernzubleiben. "Wir brauchen den Platz für die Einsatzkräfte", twitterten die Beamten. Mittlerweile durften die Schüler wieder ins Freie. Sie wurden von Polizisten zu einem Sportplatz eskortiert, von wo Angehörige sie abholen konnten.