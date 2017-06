Bewaffneter Autofahrer rammt Polizeiwagen

Die französische Polizei ist derzeit in Paris im Großeinsatz: Auf dem Prachtboulevard Champs- Elysees hat ein bewaffneter Mann ein Auto in ein Polizeifahrzeug gelenkt. Das Auto sei bei dem Aufprall explodiert und in Brand geraten, der Fahrer wurde schwer verletzt, hieß es. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, er sei "sehr wahrscheinlich tot". Beamte kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.