Bewaffnete Geiselnahme in Jobcenter in England

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in einem Jobcenter in der nordostenglischen Stadt Newcastle mehrere Angestellte als Geiseln genommen. Verletzte gab es nicht, einigen Mitarbeitern gelang die Flucht, erklärte die Polizei am Freitag. Es gab Verhandlungen mit dem Geiselnehmer, mittlerweile soll der Täter alle Geiseln freigelassen haben.