Bett- Foto mit Federer: Neureuther sorgt für Lacher

Er ist einer der beliebtesten Skifahrer im ganzen Weltcup: Der Deutsche Felix Neureuther beweist einmal mehr, dass er für jeden Spaß zu haben ist. Mit einer witzigen Fotomontage bringt er nicht nur seine Fans auf Instagram zum Schmunzeln. Am Dienstag will er im Teambewerb seinem guten Freund Marcel Hirscher, der bereits Silber in der Kombi holte (oben im Video), und den weiteren Österreichern Gold streitig machen.