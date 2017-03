Betrunkener springt Lenker (61) zweimal vor Lkw

Der 61- Jährige ahnte nichts Böses, als er gegen 21.15 Uhr mit seinem Lkw im Bereich der Lastenstraße unterwegs war. Plötzlich lief ihm jedoch der sturzbetrunkene 25- Jährige vor den Kastenwagen, der Oberösterreicher konnte gerade noch rechtzeitig eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Deutschen zu verhindern.

Zwischen den beiden kam es daraufhin zum Streit und zu einer kurzen Rauferei, ehe der junge Deutsche das Weite suchte - doch nicht für lange. Denn als der 61- Jährige in sein Fahrzeug stieg und weiterfahren wollte, sprang der Betrunkene erneut vor den Lkw.

Flasche nach Lkw- Lenker geworfen

Um einem weiteren unschönen Aufeinandertreffen mit dem 25- Jährigen zu entgehen, wollte der Oberösterreicher daraufhin an dem Deutschen vorbeifahren. Doch der wollte den Lenker offenbar nicht so einfach ziehen lassen und schleuderte mit voller Wucht eine Whiskeyflasche durch die Seitenscheibe des Fahrzeugs. Mit knapper Not konnte der Fahrer der Glasflasche ausweichen, erlitt jedoch durch umherfliegende Splitter Schnitt- und Schürfwunden im Gesicht.

Der Alkoholisierte konnte kurze Zeit später von der Polizei unweit des Tatortes angehalten und festgenommen werden. Er wird wegen versuchter absichtlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.