Betrunkener Lehrling (19) baut Unfall und flüchtet

Ein betrunkener Lehrling hat am späten Freitagnachmittag in Oberkärnten im Mölltal einen Zusammenstoß mit einer 61- jährigen Pkw- Lenkerin verursacht und danach Fahrerflucht begangen. Das Fahrzeug der Pensionistin wurde über eine Böschung geschleudert, die Lenkerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beamte konnten den fahrerflüchtigen Unfalllenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau rasch ausforschen.