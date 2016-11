Betrunkener brach in Tankstelle ein - gefangen!

Übermut tut selten gut, trifft wohl auch auf den 22- jährigen Trunkenbold in Pinkafeld zu. Der Mann wollte am Nachhauseweg in die Tankstelle eindringen. Als er die Schiebetüren am Eingang aus der Verankerung riss und hineinstürzte, hatte er wohl nicht damit gerechnet, dass sich die Türen wieder schließen würden.

Der 22-Jährige saß in der Tankstelle fest und bekam die Schiebetüren nicht mehr auf. Foto: Christian Schulter

Gefangen saß der Mann dann im Geschäft fest, versuchte noch, die Schiebetüren wieder zu öffnen, wie das Video aus der Überwachungskamera zeigt (oben anschauen!) - jedoch vergeblich.

"Hätte auch ersticken können"

So rief der 22- Jährige seine Schwester per Telefon um Hilfe. Die Polizei fand schließlich den jungen Mann in seinem eigenen Erbrochenen auf dem Boden liegend und schlafend. "Die Sache ist Gott sei Dank gut ausgegangen. In dieser Lage hätte der Betrunkene auch ersticken können", so ein leitender Beamter der Landespolizeidirektion Burgenland.