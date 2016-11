Betrunkener (32) rettet sich aus sinkendem Auto

Im 1,2- Promille- Rausch hat sich ein 32 Jahre alter Ungar in Oberösterreich gerade noch rechtzeitig vor dem Ertrinken retten können. Er hatte in einer Kurve in Sattledt die Herrschaft über den Pkw verloren und war, nachdem er Bäume gerammt hatte, in einem Fischteich gelandet. Dort versank der Wagen binnen kürzester Zeit, der in Ried/Traunkreis lebende Unfalllenker konnte unverletzt entkommen.