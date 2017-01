Betrunkener (20) beißt Lokalgast in den Hals

Kurz nach Mitternacht verlor der schwer betrunkene 20- Jährige in einem Lokal im steirischen Bruck an der Mur komplett die Beherrschung, als ihm der Kellner keinen Alkohol mehr ausschenken wollte. Nach einem wüsten Wortgefecht zog allerdings ein gänzlich unbeteiligter 26- Jähriger die Wut des Betrunkenen auf sich, weil er gerade an dem Tobenden vorbeigehen wollte. Mit voller Kraft biss der 20- Jährige seinem Opfer in den Hals, der Lokalgast musste daraufhin ins LKH Bruck an der Mur eingeliefert werden.

Polizeibeamte, die den Betrunkenen wenig später in eine Arrestzelle auf der Polizeiinspektion bringen wollten, hatten große Mühe, den aggressiven jungen Mann zu bändigen. Dieser wehrte sich derart heftig, dass er einer Polizistin ins Gesicht trat - auch sie erlitt Verletzungen.