Betrunken auf Radweg: Autofahrer attackiert Beamte

Ehe er sich kurz vor 4 Uhr in der Nacht ans Steuer seines Wagens setzte und von Sooß in Richtung Baden fuhr, hatte der Wiener offenbar zu tief ins Glas geschaut. Und das hatte Folgen: Der 45- Jährige bog plötzlich auf einen Radweg ein, die Fahrt endete abrupt an einer Böschung. Davon ließ sich der Mann aber nicht beirren, stieg aus dem Pkw und wollte sich zu Fuß aus dem Staub machen.

"Mit Fäusten auf Kollegen losgegangen"

Ein Zeuge hatte das Treiben des 45- Jährigen jedoch beobachtet und bereits die Polizei alarmiert. Wenig später stellten die Beamten den Verdächtigen, der sich aber erst weigerte, einen Ausweis vorzuzeigen. Der Mann wurde daraufhin immer aggressiver und ging schließlich auch noch "mit Fäusten auf die Kollegen los", berichtet ein Ermittler. Er musste vorläufig festgenommen werden.

Erst auf dem Polizeiposten beruhigte sich der Wiener wieder. Die Bilanz: Der Führerschein ist weg, ihn erwarten zudem mehrere Anzeigen.