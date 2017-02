Betrug um Eurofighter: Jetzt klagt Österreich!

Seit November 2012 läuft unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im Verteidigungsministerium die "Operation Minerva".

Spezialeinheit ermittelt unter Geheimhaltung

Unter diesem Codenamen, der sich auf die römische Göttin der Weisheit und taktischen Kriegsführung bezieht, ermittelt unter strenger Geheimhaltung eine Spezialeinheit aus zwölf Militärexperten, Juristen und Datenforensikern in der Causa. Rund fünf Terabyte an Akten gegen den Eurofighter- Deal sind bereits geprüft und zur Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft gesammelt worden.

Foto: BMLVS/Markus Zinner (Symbolbild)

Zur besseren Veranschaulichung: Die Datenmenge zur Untermauerung der Vorwürfe entspricht dem Volumen von 2,5 Millionen digitalen Büchern, einer Million Computerspielen oder 45.000 Liederalben von Helene Fischer.

Im Sommer vergangenen Jahres, kurz nach Amtsübernahme des Verteidigungsministeriums durch Hans Peter Doskozil, sind die internen Ermittlungen gegen den Abfangjäger- Deal noch einmal massiv beschleunigt worden. Zielvorgabe: "Auftrag, den Eurofighter- Kauf und die mit diesem in Zusammenhang stehenden Korruptionsvorwürfe zu prüfen. Zentral ist dabei die Frage, ob die Republik Österreich im Zuge des Kaufs der Abfangjäger geschädigt worden ist."

Korruptionsvorwürfe schon seit Jahren

Der Kauf der Eurofighter ist seit Jahren Gegenstand von Korruptionsvorwürfen. Insbesondere die Frage der Gegengeschäfte steht im Zentrum von Ermittlungen. In diesem Zusammenhang hat auch die Staatsanwaltschaft München rund um den österreichischen Eurofighter- Deal Zahlungen in der Höhe von 90 Millionen Euro beanstandet.

Schaden für Österreich wird geltend gemacht

Bei der Anzeige, die das Verteidigungsministerium einbringt, geht es darum, dass Österreich von den Airbus- Unternehmen getäuscht worden sein soll, unter anderem beim Kaufpreis. Die politische Argumentation basiert auf der Vorgabe von Hans Peter Doskozil, demnach den Steuerzahlern ein Schaden entstanden ist und geltend gemacht werden muss.

Claus Pándi, Kronen Zeitung