Betrogene Ehefrau fordert Rauswurf von Fußballer

Nach den außerehelichen Aktivitäten ihres Noch- Gatten fordert die betrogene Ehefrau Konsequenzen. "Sehr geehrter Herr Cai Zhenhua, Vorsitzender des chinesischen Fußballverbandes, ich bitte Sie, Jiang Zhipeng aus der Nationalmannschaft zu werfen", schrieb die wütende Zhiyue dem Verband.

Ehefrau fassungslos

Die Scheidung wurde bereits eingereicht. "Seit dreieinhalb Jahren in unserer vierjährigen Ehe betrügt er mich und versucht, mich ins Grab zu bringen", schimpfte sie über ihren Mann in den sozialen Netzwerken. Zhiyue besitze sogar Beweisfotos. "Ich habe ihn unterstützt, als er noch ein armer Junge war. Meine Mutter hat ihn wie ihren eigenen Sohn behandelt. Meine Familie hat ihm sogar finanziell geholfen, die Raten für sein Haus in Shanghai zu zahlen", kann sie die Taten des Nationalspielers nicht fassen.

Pleite gegen den Iran letztes Spiel für China?

2013 gab Zhipeng sein Debüt in der chinesischen Nationalmannschaft. Der Außenverteidiger kam bisher auf 19 Länderspieleinsätze. Wenn es nach seiner Noch- Ehefrau geht, war die enttäuschende 0:1- Pleite in der WM- Qualifikation gegen den Iran am Dienstag aber sein letztes …