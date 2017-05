Betonbrocken stürzten am Wiener Hauptbahnhof herab

Auf dem Bahnsteig 2 im Abschnitt B kam es gegen 9 Uhr zu den gefährlichen Szenen. Die Fahrgäste warteten gerade auf die Schnellbahn der Linie S1, als es plötzlich einen lauten Knall gab.

Herabstürzende Trümmer waren erst auf der Garnitur aufgeschlagen und "prallten" dann von dort ab, so ÖBB- Sprecher Roman Hahslinger. Mehrere Betontrümmer - der größte Brocken hatte etwa 40 Zentimeter Durchmesser und war etwa fünf Zentimeter dick - landeten danach dicht neben den Menschen auf dem Bahnsteig. Jene Menschen, die in unmittelbarer Nähe gestanden waren, fuhr der Schreck aber gehörig in die Glieder. Eine Frau brach in Tränen aus.

Betrieb stand still

Glücklicherweise wurde niemand getroffen und verletzt. "Es handelte sich um den Teil eines Querbalkens über dem Gleisbereich", so Hahslinger weiter. Der Betrieb auf dem Bahnsteig stand laut den ÖBB für rund eine halbe Stunde still. Wie genau es dazu kommen konnte, dass sich die Teile gelöst haben, ist noch unklar.