Bestätigt: Kühlschrank löste Flammenhölle aus

Nach dem Feuerdrama in einem Hochhaus in London mit 79 Toten steht nun fest, dass ein Kühlschrank das Flammeninferno ausgelöst hatte. Rückrufaktion sei allerdings keine geplant. Die Polizei ermittelt zudem wegen fahrlässiger Tötung. Beamte hätten Unterlagen von mehreren Organisationen beschlagnahmt, sagte Fiona McCormack von Scotland Yard vor Reportern am Freitag. Die Behörde untersuche allgemeine Sicherheitsverstöße und Verstöße gegen den Brandschutz.