Beruhigungsmittel- Rückstände im Magen der Toten

Im Magen der Toten waren demnach Tablettenreste entdeckt worden. Die Analyse ergab, dass es sich dabei um ein Beruhigungsmittel mit dem Wirkstoff Oxazepam handelt. Dieselben Tabletten hatte auch der 40- Jährige genommen, der sich an nichts erinnern will. Er war neben der Toten aufgewacht und hatte "in Panik" die Leiche daraufhin im Keller einbetonierte. "Interessant ist, dass dieser Wirkstoff auch Amnesie zur Folge haben kann, das würde also passen", führte die Staatsanwältin aus.

"Todesursache wissen wir trotzdem nicht"

Doch das Gutachten brachte keine restlose Klärung des spektakulären Falles: "Die Todesursache wissen wir aber trotzdem nicht", meinte Weißenbacher. Die gerichtsmedizinische Untersuchung hatte ergeben, dass die Frau keinen Herzinfarkt gehabt hatte, auch fehlten Spuren von Gewalt.

Weitere Ermittlungen sind nicht geplant, nach dem Abschlussbericht wird es zumindest eine Anklage gegen den Obersteirer wegen Störung der Totenruhe geben.