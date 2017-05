Berührend! So reagiert Arnautovic auf den Anschlag

sportkrone.at ließ der Fußball- Ausnahmekönner eine sehr berührende Stellungnahme zukommen: "Ich bin extrem traurig. Meine Familie und ich waren schon öfters in dieser Arena. Darum schockt es mich noch mehr. Ich lebe in dieser Stadt."

Foto: GEPA, AP

Ein Selbstmordattentäter hatte am Montag 22 Menschen, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche, mit in den Tod gerissen. Die Explosion in der Manchester Arena, Europas größter Konzerthalle, ereignete sich gegen 22.30 Ortszeit (23.30 Uhr MEZ) nach einem Konzert von US- Teeniestar Ariana Grande.

"Habt keine Angst"

"Bleibt zusammen, steht alle zusammen. Habt keine Angst. Meine Gedanken und Gebete sind bei den betroffenen Familien", so Arnautovic über den tragischen Vorfall. Rührende Worte unseres ÖFB- Kickers. Zum Schluss betont er: "Genießt weiter euer Leben. Nur so können wir gewinnen!"