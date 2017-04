Berüchtigter Serienmörder nach Überdosis im Koma

Ott verbüßte in Stein seine lebenslangen Haftstrafen, wurde dort nach Angaben der "Heute" auf der Krankenstation gefunden. Auf seinem gesamten Körper fanden sich rund 20 Schmerzpflaster, die sich der 59- Jährige offenbar selbst aufgeklebt hatte. Sofort wurde Ott ins Kremser Krankenhaus eingeliefert, soll dort mit dem Tod ringen.

Wie der berühmte Häftling, der bereits einmal einen spektakulären Ausbruchversuch aus dem Gefängnis Karlau unternahm - im Jahr 2004 versuchte er, versteckt in einer Kiste, per Lkw aus der Haftanstalt zu entkommen, wurde allerdings noch am Tor aufgespürt - an diese große Zahl an Schmerzpflastern gelangen konnte, gilt es nun zu untersuchen.

Wolfgang Ott während eines Tatortbegehung im Jahr 1995 Foto: APA/PFARRHOFER H./JAE

Opfer entführt, vergewaltigt, misshandelt und ertränkt

Ott war bereits im Alter von 16 Jahren zum ersten Mal straffällig geworden und wurde wegen sexueller Nötigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Im Mai 1995 entführte er dann eine 23 Jahre alte Bankangestellte, vergewaltigte und misshandelte sein Opfer auf brutalste Art und Weise, ehe er sie nach einem dreitägigen Martyrium in die Steiermark fuhr und in der Salza nackt und bei lebendigem Leibe im Wasser versenkte. Sonja S.s Leiche wurde erst rund einen Monat später gefunden. Zuvor hatte er bereits zwei weitere Entführungsversuche von Frauen unternommen, diese waren jedoch gescheitert.

Wolfgang Ott wird von zwei Sicherheitsbeamten in den Gerichtsaal gebracht (1996). Foto: APA/PFARRHOFER H./JAE

Nur Tage nach seinem ersten Mord entführte Ott in Wien eine 19- Jährige, die er ebenfalls mehrfach vergewaltigte und misshandelte, ehe er auch dieses Opfer zum Ufer der Salza fuhr, die junge Frau erwürgte und ihre Leiche schließlich in einem Waldstück vergrub. Erst zwei Jahre später wurden die sterblichen Überreste der 19- Jährigen entdeckt.

Ott mit der Kapuze über den Kopf gezogen im Wiener Landesgericht Foto: APA/PFARRHOFER H./JAE

Weiterem Opfer gelang die Flucht

Weitere zwei Tage später schlug der Serientäter am 12. Juni in Perchtoldsdorf zu. Eine 43 Jahre alte Geschäftsfrau hatte Ott als sein nächstes Opfer auserkoren, entführte die Frau und hielt sie 20 Stunden lang in seinem Haus gefangen, verging sich dabei mehrfach an der Wehrlosen. Doch der 43- Jährigen gelang die Flucht, als ihr Peiniger kurz sein Haus verließ.

Wolfgang Ott zu Beginn des Mordprozesses gegen ihn im Wiener Landesgericht Foto: APA/PFARRHOFER H./JAE

Sofort wurde eine Großfahndung nach dem Täter eingeleitet - dies hielt Ott allerdings nicht davon ab, auf seiner Flucht weitere Frauen zu entführen und zu vergewaltigen. Eine der beiden konnte ihrem Peiniger ebenfalls entfliehen, das zweite Opfer ließ der Mann sogar freiwillig laufen. Am Ufer der Salza ließ Ott die Frau gehen, nachdem sie vorgegeben hatte, den Mann wiedersehen zu wollen.

Ott beim Prozess im Jahr 1999 Foto: APA/J GER R./GS

Festnahme und zweimal lebenslange Haft

Am 20. Juni gelang es der Exekutive schließlich, Ott in der Nähe des Attersees in Oberösterreich festzunehmen. 1996 wurde ihm zum ersten Mal der Prozess gemacht - wegen Mordes an Sonja S. Er erhielt eine lebenslange Haftstrafe, zudem wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Drei Jahre später saß Ott erneut auf der Anklagebank, wurde erneut wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.