Bernadette Schild rast im Zagreb- Slalom auf Rang 5

Zur Halbzeit ist sie noch Zweite gewesen, am Ende hat es aber "nur" zum fünften Platz gereicht - Bernadette Schild war also beim Slalom- Klassiker in Zagreb sehr gut, aber noch nicht gut genug für den ersten rot- weiß- roten Slalom- Podestplatz der Saison! Der Sieg ging an die Slowakin Veronika Velez- Zuzulova, die vor ihrer Landsfrau Petra Vlhova (+0,24) triumphierte und damit die Vorherrschaft der bisherigen Saison- Dominatorin Mikaela Shiffrin durchbrach. Die US- Amerikanerin, die zuvor alle vier Bewerbe gewonnen hatte, schied bereits im ersten Lauf aus.