Berliner U- Bahn- Waggon mit Blättern gefüllt

Da staunten Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe am Freitag nicht schlecht, als sie die erste U- Bahn- Garnitur für den Morgenbetrieb herrichten wollten: Unbekannte hatten einen Waggon fast bis zur Hälfte mit Herbstlaub gefüllt. Bei den BVG kam dieser Scherz nicht so gut an, bei Internetusern dafür umso mehr.