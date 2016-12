Berlin- Täter "noch auf der Flucht und bewaffnet"

Die Angaben des mutmaßlichen Täters seien überprüft und als korrekt erachtet worden. "Wir haben den falschen Mann", heiße es von der Berliner Polizei, berichtet die "Welt". "Und damit eine neue Lage. Denn der wahre Täter ist noch bewaffnet auf freiem Fuß und kann neuen Schaden anrichten." Die Bereitschaftspolizei der Hauptstadt und die Spezialkräfte seien informiert.

Wie der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt am Dienstag sagte, sei man sich nicht sicher, ob man den Täter tatsächlich habe. An den Eingängen von Weihnachtsmärkten würden Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten postiert und Steinbarrieren aufgebaut.

Verstärkte Polizeipräsenz auf dem Weihnachtsmarkt in München Foto: APA/AFP/dpa/FEDERICO GAMBARINI

"Der Fahrer ist flüchtig"

"Es ist nach meinem Stand unsicher, ob es wirklich der Fahrer war", sagte auch der Berliner Generalstaatsanwalt Ralf Rother am Dienstag vor Journalisten. "Der Fahrer des Lkw ist nach meinen aktuellen Informationen flüchtig", zitierte der Südwestrundfunk Baden- Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Die Berliner Polizei rief per Twitter zur Wachsamkeit auf und warnte: "Gehen Sie verdächtigen Beobachtungen zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte nicht selbst nach - dafür sind wir da."

Kein Blut an der Kleidung des Festgenommenen

Informationen der Deutschen Presse Agentur zufolge war im Führerhaus des Lkws blutverschmierte Kleidung gefinden worden. Bei dem später in einiger Entfernung vom Tatort festgenommenen Tatverdächtigen sei dagegen kein Blut an der Kleidung festgestellt worden, hieß es unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere hatte zuvor in einer Erklärung mitgeteilt, dass der Verdächtige die Tat abstreite. Zudem sagte De Maiziere, man habe "keine Zweifel mehr, dass es sich bei dem schrecklichen Ereignis in Berlin um einen Anschlag gehandelt hat".

Das zerstörte Führerhaus des Berliner Terror-Lkws Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Blutbad auf dem Weihnachtsmarkt

Am Montagabend war der Täter mit einem Lkw auf einem Weihnachtsmarkt in die Menge gerast. Zwölf Menschen wurden getötet, 48 weitere teils schwer verletzt. Ein Fahrer der polnischen Spedition, der der Laster gehört, wurde tot in der Fahrerkabine entdeckt. Es ist unklar, ob er von dem Täter entführt und erschossen worden war. Kurze Zeit später wurde der bisher verdächtige Pakistani unweit des Tatortes festgenommen.

Video: Hier wird der Terror- Lkw abgeschleppt